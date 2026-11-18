Турция и Узбекистан по итогам узбекско-турецкого совета высокого уровня по поддержке бизнеса договорились о развитии совместных проектов на сумму $11,2 млрд.

Соглашение о реализации инвестиций на сумму $11,2 млрд заключили Турция и Узбекистан на первом заседании узбекско-турецкого совета высокого уровня по поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Отмечается, что президент Шавкат Мирзиеев провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам зарубежных визитов, а также подготовки к проведению в стране крупных международных мероприятий в 2027 году.

"На совещании рассмотрен ход реализации договоренностей с Турцией. Важным шагом в реализации этих договоренностей является учреждение Узбекско-турецкого совета высокого уровня по поддержке бизнеса. В рамках первого заседания совета, состоявшегося 19 ноября в Ташкенте с участием представителей более 150 турецких компаний, достигнуты инвестиционные и торговые договоренности на $11,2 млрд"

– пресс-служба президента Узбекистана

В сообщении также уточнили, что президент поставил задачу в следующем году "по доведению взаимного товарооборота до $5 млрд, расширению промышленной кооперации и активизации межрегиональных связей".

Кроме того, на совещании также обсуждены визиты президента в Оман 16-17 ноября и в Иорданию 23-24 ноября.

"В рамках государственного визита в Оман подписано более 30 двусторонних документов, сформирован портфель совместных проектов на $5 млрд. Поставлена цель довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд"

– пресс-служба президента Узбекистана

В ходе этого визита Узбекистан и Оман определили перспективные направления сотрудничества в энергетике, электротехнической, химической и горнодобывающей отраслях, сферах градостроительства, сельского хозяйства, финансов и цифровых технологий.

Между Узбекистаном и Иорданией было подписано 19 документов в области торгово-инвестиционного сотрудничества, было отмечено на совещании.

В частности, были упомянуто "соглашение о преференциальной торговле, реализация которого призвана способствовать доведению взаимного товарооборота до $500 млн".

"Намечены совместные проекты по организации текстильных производств, освоению критически важных минералов, локализации выпуска фармацевтической продукции, производству минеральных удобрений и созданию агропромышленных кластеров"

– пресс-служба президента Узбекистана