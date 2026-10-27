Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев накануне совершил рабочий визит в Астрахань, где он посетил особую экономическую зону "Лотос" на побережье Каспийского моря.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев накануне совершил рабочий визит в Астрахань – крупный промышленный и логистический центр, расположенный на побережье Каспийского моря.

В ходе своего визита дипломат побывал в АО "Особая экономическая зона "Лотос", где встретился с генеральным директором предприятия Александром Кимом и ознакомился с основными направлениями ее деятельности и действующими проектами.

Напомним, ОЭЗ "Лотос" функционирует в Наримановском районе Астраханской области, с которой тесно сотрудничает Азербайджан.

Ранее мы писали о том, что в Азербайджане не раз отмечали мощный потенциал Астраханской области для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. В регионе идет активное расширение сотрудничества в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах двух стран, а также в области образования.