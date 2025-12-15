С чем Игорь Бабушкин прилетел в Баку?

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретились в Баку, куда Бабушкин прибыл с визитом.

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов провели переговоры в Баку, рассказали в пресс-службе Кабмина Азербайджана.

Глава российского региона в данный момент находится с визитом в столице Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили плодотворное сотрудничество Азербайджана с различными регионами РФ, в том числе с Астраханской областью.

Бабушкин и Асадов обратили внимание на мощный потенциал для наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Астраханской областью и Азербайджаном. Было отмечено и значение расширения сотрудничества в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области образования.

Участники встречи также коснулись вопроса строительства Астраханской областью детского сада в Губадлинском районе.

Особый акцент был сделан на развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", а также на проблему обмеления Каспия.

Азербайджанская повестка дня Астрахани

Редактор аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владислав Кондратьев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущем взаимодействии Астраханской области с Азербайджаном.

"Астраханская область с Азербайджаном довольно-таки давно и очень плотно сотрудничает. Азербайджан в Астрахани проводит большую работу в плане развития социальной инфраструктуры – благодаря этой республике в городе есть парк, отстроенная набережная, памятник Ильхаму Алиеву, школа имени Ильхама Алиева и детский сад. Астрахань традиционно активно контактирует с различными районами Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - прежде всего сказал он.

"В Астрахань регулярно приезжают представители посольства Азербайджана. Недавно состоялся визит в область чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева. Он посетил свободную экономическую зону "Лотос", которая создана в районе города Нариманов, недалеко от Астрахани, где ознакомился с предприятиями, перечнем выпускаемой продукцией и перспективами сотрудничества. Одним из пунктов визита Рахмана Мустафаева было изучение вопроса по привлечению азербайджанских инвесторов в свободную экономическую зону на территории Астраханской области", - отметил Владислав Кондратьев.

"Есть перспективы развития сотрудничества в сфере судостроительства, прежде всего в ремонте судов. И в Азербайджане, и в Астрахани работают крупные судостроительные и судоремонтные предприятия. С учетом сезонной загруженности этих предприятий есть смысл маневрировать и передавать друг другу те или иные заказы на взаимной основе", - добавил эксперт.

Значительную часть астраханско-азербайджанских связей составляет тематика развития Международного транспортного коридора "Север-Юг". "У нас на территории Астрахани есть транзитный хаб, по которому заключено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Астраханской областью. Через этот хаб идет транзит азербайджанской продукции, в основном сельскохозяйственной, на территорию России. Здесь повестка дня тоже достаточно обширная", - сообщил Владислав Кондратьев.

Отдельный интерес представляют возможности наращивания научных связей между Астраханской областью и Азербайджаном. "Россия и Азербайджан были инициаторами создания научной комиссии по вопросу обмеления Каспийского моря. Несколько лет назад на встрече Владимира Путина и Игоря Бабушкина обсуждался вопрос о привлечении научного потенциала Астраханской области при проведении работ, направленных на изучение этих процессов и выработки мер реагирования на снижение уровня Каспия. Можно было бы привлечь к этим работам Азербайджан, тем более учитывая его активность в продвижении каспийской проблематики", - указал он.

"Традиционно стороны совершают взаимные визиты. В Астрахани есть Деловой центр Азербайджана, аналогичный астраханский Деловой центр создан в Баку. Есть сотрудничество по линии высших учебных заведений. Думаю, что очередной визит Игоря Бабушкина в Баку будет способствовать не только развитию двусторонних отношений и межрегионального сотрудничества, но и сможет внести позитивный вклад в российско-азербайджанскую политическую повестку в целом. Любые контакты в настоящее время полезны для преодоления кризисных тенденций, которые были в отношениях России и Азербайджана в последний год", - подчеркнул редактор "Каспийского Вестника".

Эксперт пояснил, что Астрахань — один из самых близких для Азербайджана регионов. "Астрахань является регионом-парламентером в российских контактах с Баку. Когда встречи на высшем политическом уровне оказываются ограниченными по каким-то причинам, Астрахань всегда выступает в качестве площадки, где России и Азербайджану удобно проводить переговоры. В пример можно привести заседание в августе межправительственной комиссии России и Азербайджана по экономическому сотрудничеству – первое мероприятие после охлаждения отношений на достаточно высоком уровне, с участием вице-премьеров Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева", - напомнил он.