Водителей начнут штрафовать за чрезмерный шум в Грузии

Власти Грузии ужесточат наказание за шум, исходящий от транспортных средств. Штрафы за такого рода нарушения вырастут со следующего года.

В Грузии в скором времени появятся штрафы за управление транспортным средством, уровень шума которого превышает допустимые нормы. Соответствующая норма была добавлена в Кодекс административных правонарушений.

Так, первое подобное нарушение будет караться штрафом в размере 100 лари. При повторном нарушении сумма составит уже 200 лари, а при третьем случае автолюбителям предстоит заплатить 300 лари.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

