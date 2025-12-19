Иран и Китай обсудили развитие сотрудничества

Тегеран и Пекин провели переговоры, посвященные развитию сотрудничества. Стороны также затронули тему новой концепции мироустройства, предложенную Си Цзиньпином.

Посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли провел переговоры с членом ЦК КПК, заведующим отделом международных связей Лю Хайсином. Дипломат отметил, что ИРИ готова развивать контакты с КНР для углубления отношений между странами в грядущем году.

"Это открывает возможности для ускорения реализации соглашений между лидерами Ирана и Китая, расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной сферах, а также дальнейшего укрепления положительной динамики в двусторонних отношениях"

– Абдолреза Рахмани-Фазли

По словам главы иранской дипмиссии, власти ИРИ поддерживают идею Сообщества единой судьбы человечества, а также четыре глобальных принципа, которые предложил лидер КНР Си Цзиньпин.

Напомним, что ранее глава Китая Си Цзиньпин представил четыре глобальных принципа, которые смогут помочь странам справиться с вызовами настоящего времени. Это глобальная инициатива развития, глобальная инициатива безопасности, глобальная инициатива цивилизации и глобальная инициатива управления.