Нетаньяху обсудит с Трампом возможность новых ударов по Ирану – СМИ

NBC News: Нетаньяху встретится с Трампом для обсуждения новых ударов по Ирану. Разговор политиков пройдет 29 декабря.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом 29 декабря. Израильский политик намерен обсудить с Трампом возобновление ударов по Ирану, передает NBC News.

Согласно данным медиа, Нетаньяху представит Трампу доказательства того, что Иран продолжает ядерные разработки, восстановив ряд объектов, а также предоставит информацию о развитии ракетной программы ИРИ. Политик попытается убедить Трампа, что эти действия угрожают как Израилю, так и всему региону, а также США.

Ранее глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа заявил, что намерен продолжать ядерные разработки для получения оружия, которое будет способно уничтожить Израиль.