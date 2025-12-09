Вестник Кавказа

Нетаньяху обсудит с Трампом возможность новых ударов по Ирану – СМИ

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
NBC News: Нетаньяху встретится с Трампом для обсуждения новых ударов по Ирану. Разговор политиков пройдет 29 декабря.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом 29 декабря. Израильский политик намерен обсудить с Трампом возобновление ударов по Ирану, передает NBC News. 

Согласно данным медиа, Нетаньяху представит Трампу доказательства того, что Иран продолжает ядерные разработки, восстановив ряд объектов, а также предоставит информацию о развитии ракетной программы ИРИ. Политик попытается убедить Трампа, что эти действия угрожают как Израилю, так и всему региону, а также США. 

Ранее глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа заявил, что намерен продолжать ядерные разработки для получения оружия, которое будет способно уничтожить Израиль.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.