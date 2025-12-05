Трамп примет Нетаньяху за день до Нового года

Премьер-министр Израиля готовится нанести визит в США, где он планирует обсудить свои планы по дальнейшей демилитаризации Сектора Газа в Вашингтоне с президентом страны Дональдом Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовит визит в Вашингтон – он пройдет в канун Нового 2026 года, сообщает Армейское радио Израиля.

Премьер-министр Израиля и президент США встретятся в столице США буквально за день до Нового года, 29 декабря – точное время встречи пока неизвестно, сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Планируется, что Нетаньяху пробудет в США неделю, однако где он будет проживать все это время, пока не сообщается.

Напомним, мы писали о том, что ранее премьер-министр еврейского государства заявил: несмотря на то, что власти Израиля согласились с мирным планом Дональда Трампа по Газе и претворили в жизнь его первую часть, израильский контроль в области безопасности в этих районах сохранится, а политическое решение об аннексии Западного берега реки Иордан пока остается предметом дискуссии.

Сейчас в действие вступает второй этап мирного плана - разоружение палестинского движения ХАМАС, но есть и третий этап - "дерадикализация Газы", достичь которой после ликвидации движения вполне посильная задача, добавил израильский премьер.