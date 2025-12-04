Когда начнется второй этап "плана Трампа" в Газе?

Администрация Трампа намерена перейти ко второй фазе соглашения по Газе и огласить до Рождества участников управления послевоенным палестинским эксклавом, рассказал американский чиновник.

США, стремясь закрепить свой дипломатический статус международного регулятора, намерены перейти ко второму этапу мирного процесса в ближайшие две недели, сообщил американский чиновник израильским СМИ.

До конца декабря ожидается встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для обсуждения перехода ко второй фазе соглашения по Газе, по данным Axios и The Times of Israel.

Второй этап соглашения подразумевает непосредственную работу со структурной составляющей палестинского эксклава, то есть создание механизмов управления и обеспечения безопасности.

Американская сторона проинформировала, что Трамп до конца декабря назовет страны и отдельных лиц, которые будут причастны к реализации мирного процесса. Однако переговоры и финальные консультации с будущими участниками все еще находятся в активной стадии, поэтому обозначенный срок – до Рождества – может быть не выдержан.

Несмотря на согласие ХАМАС уступить управление сектором Газа технократическому правительству палестинцев, группировка выступает против иностранного управления (вспомним, что структура "Совета мира", предложенная США и принятая резолюцией ООН, подразумевает координацию действий непосредственно Дональдом Трампом). Более того, ХАМАС не поддерживает идею полного разоружения, настаивая на праве вооруженного сопротивления израильским действиям.

Вызовы второго этапа

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о проблематичности запуска второго этапа "плана Трампа" и подходе Израиля к развитию ситуации в секторе Газа.

"Второй этап изначально предполагал разоружение ХАМАС и ввод независимых военных Ближнего Востока в сектор Газа для контроля за порядком. На сегодняшний момент ситуация сложилась так, что ООН в принципе проголосовал за создание международных сил для этой цели, но согласно мандату и положению о международных силах ООН они войдут в сектор Газа без оружия. У них не будет мандата на применение силы, они не смогут ни вступать в бой, ни принуждать кого-то, а будут только наблюдать. То есть идея ввода в сектор Газа войск арабских сил оказалась выхолощена. Вопросом разоружения ХАМАС они заниматься не будут", - прежде всего сказал он.

"Сам ХАМАС заявляет, что он не готов сдавать оружие, а готов – гипотетически – через несколько лет, когда будет создано Палестинское государство, передать оружие правительству Палестины. То есть никак даже теоретически вопрос разоружения ХАМАС решиться не может на сегодняшний день, не то что в практической плоскости. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если ХАМАС не пойдет на решение этой проблемы мирным путем, США он решит ее другим путем. Что такое "другой путь", пока непонятно, так что мы находимся в ожидании, какие новые действия предпримет Вашингтон, чтобы добиться исполнения "плана Трампа" по сектору Газа", - отметил Юрий Бочаров.

"С точки зрения Израиля пока ситуация развивается хорошо. Израиль остается верен сам себе и своему желанию заключить мир на Ближнем Востоке, параллельно занимаясь собственной безопасностью. Он ликвидирует боевиков с оружием в руках, которые появляются на контролируемой территории – что в секторе Газа, что в Ливане, где действует "Хезболла". То есть сейчас Израиль занимается своими вопросами, а Дональд Трамп – своими. Иногда интересы пересекаются, и тогда мы говорим за это Вашингтону "спасибо". Когда они не пересекаются, мы говорим "спасибо" израильской армии", - подчеркнул политтехнолог.

Чего хочет Трамп?

Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание корреспондента "Вестника Кавказа" на внутриполитические интересы Дональда Трампа, мотивирующего его работать над переходом ко второму этапу урегулирования в секторе Газа.

"Трампу нужно здесь и сейчас показывать успехи на ближневосточном направлении. Продолжение нынешнего кризиса в секторе Газа чревато политическими последствиями для Белого дома, поскольку он очень сильно раскалывает США. Мы видим там взлет пропалестинских настроений и серьезное ухудшение отношения общества к Израилю, что идет вразрез с политикой Трампа на Ближнем Востоке", - прежде всего сказал он.

"Демократы настроены на то, чтобы довольно активно критиковать произраильскую политику Трампа на предстоящих в 2026 году промежуточных выборах в Конгресс. Поэтому Дональду Трампу требуется уже в ближайшее время какое-то продвижение в урегулировании в секторе Газа для того, чтобы можно было это продать электорату как свое большое достижение в рамках следующего электорального цикла", - пояснил Малек Дудаков.

При этом в Вашингтоне отдают отчет, что полноценное перемирие в секторе Газа установить пока не удается. "Динамика боевых действий, конечно, сильно понизилась за последние месяцы, но Израиль продолжает периодически бомбить объекты в Газе. Масштабы бомбежек намного меньше, чем весной либо в начале лета, но нарушения перемирия происходят регулярно. Поэтому Дональд Трамп рассчитывает за счет существующей инерции продвинуть урегулирование на второй этап", - отметил американист.

"Для этого необходимо постепенное создание новой администрации в секторе Газа, курируемой по линии и США и Британии, в частности, ее может возглавить Тони Блэр. В дальнейшем это позволит как-то обе стороны, Израиль и ХАМАС, привести к пониманию, что уже пора заканчивать конфронтацию. Но это, конечно, рискованная стратегия, потому что все может сорваться. Никакого второго этапа может вообще не случиться", - заключил Малек Дудаков.