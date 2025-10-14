Турция будет собирать в Самарканде большие автобусы

Турецкая компания Anadolu Isuzu приобрела государственную долю Самаркандского автомобильного завода в Узбекистане – на предприятии будет создан конвейер по сборке больших городских автобусов и электробусов.

В Узбекистане завершилась приватизация 75,2% государственной доли Самаркандского автомобильного завода (SamAuto). Покупателем стала турецкая компания Anadolu Isuzu, входящая в Anadolu Group. Сумма сделки составила $80 млн, еще столько же инвестор направит на развитие завода.

Договор купли-продажи уже одобрили турецкие регуляторы, а денежные средства 9 декабря поступили в Фонд приватизации. Также накануне в Республиканский бюджет был перечислен 1 трлн сумов (средства на дальнейшее развитие предприятия, эквивалент $80 млн), передает Podrobno.uz.

На эти деньги на заводе заработает сборочный конвейер, который будет выпускать автобусы и электробусы большой вместимости (12–18 м), а также будет построена сеть лицензированных сервисных центров по их обслуживанию в странах Центральной Азии, Южного Кавказа, на Ближнего Востока и Африки, что позволит SamAuto стать одним из ключевых транспортных хабов региона.

Отдельным инвестиционным соглашением будет определена поэтапная модернизация завода и расширение его производства.