В Каспийском море зафиксировали сейсмическую активность

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Каспийское море сегодня вечером оказалась в эпицентре сейсмической активности. Магнитуда колебаний составила 3,1.

Сейсмическая активность зафиксирована сегодня вечером в акватории Каспийского моря. Магнитуда толчков составила 3,1, информирует Республиканский сейсмологический центр Азербайджана. 

По информации сейсмологов, глубина очага природного явления составила 72 км. Информации об ущербе и пострадавших не поступало. 

Отметим, что вчера была зафиксирована подземная активность в Черном море. Толчки ощущались на берегах Крыма.

