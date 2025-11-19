В Каспийском море зафиксировали сейсмическую активность

Каспийское море сегодня вечером оказалась в эпицентре сейсмической активности. Магнитуда колебаний составила 3,1.
Сейсмическая активность зафиксирована сегодня вечером в акватории Каспийского моря. Магнитуда толчков составила 3,1, информирует Республиканский сейсмологический центр Азербайджана.
По информации сейсмологов, глубина очага природного явления составила 72 км. Информации об ущербе и пострадавших не поступало.
Отметим, что вчера была зафиксирована подземная активность в Черном море. Толчки ощущались на берегах Крыма.