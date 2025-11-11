Санатории и отели СКФО станут бережливыми

Инструменты бережливости доказали свою эффективность в современной и конкурентоспособной индустрии гостеприимства на Северном Кавказе, и теперь лучшие из них заработают в большинстве отелей и санаториев СКФО.

В уходящем году бережливые технологии в пилотном формате заработали в 13 отелях, здравницах и турагентствах Северного Кавказа, где показали свою эффективность и востребованность - в 2026 году они заработают еще на 19 туристических объектах СКФО.

"Подвели итоги пилотной программы по перезагрузке производительности труда в туристической сфере на Северном Кавказе, в рамках которой департамент отраслевых компетенций в сфере туризма помог внедрить их в гостиницах, санаториях и турагентствах каждого из регионов СКФО"

- Кавказ.РФ

В наступающем 2026 году в рамках федерального проекта "Кадры для туризма" заработают еще 19 подобных проектов, отбор заявок на участие в них стартует в начале следующего года, сообщили в ведомстве, передает портал "Это Кавказ".

Бережливое производство включает в себя самые чувствительные точки, связанные с непосредственным контактом персонала туристических объектов с клиентами: это заселение в отели и санатории, уборка номеров, цифровое взаимодействие. Все они призваны минимизировать ошибки и сократить цикл избыточных согласований.

"Инструменты бережливости доказали свою эффективность - это важный шаг в построении современной и конкурентоспособной индустрии гостеприимства на Северном Кавказе, и вскоре лучшие практики охватят отрасль в целом, что улучшит качество сервиса"

- заместитель генерального директора Кавказ.РФ Тимур Кебеков