Тегеран и Минск заключили ряд договоренностей

Иран и Беларусь подписали ряд международных актов и документов по итогам встречи глав МИД двух стран в Минске.

Министры иностранных дел Ирана и Беларуси Аббас Аракчи и Максим Рыженков провели подписания ряда документов в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств в Минске, передают белорусские СМИ.

Прежде всего, стороны подписали соглашение, направленное на снятие санкционного давления – декларацию о руководящих принципах, касающихся противодействия односторонним принудительным мерам.

Рыженков подчеркнул, что Беларусь и Иран прочувствовали на себе последствия санкций со стороны Запада, поэтому ставят перед собой цель развития партнерства в этой области, и подписание подобной декларации – один из них.

"В связи с этим с удовлетворением отмечаю успешное взаимодействие наших стран в рамках ШОС и БРИКС для продвижения национальных интересов на данных международных площадках, представляющих голос мирового большинства"

– Максим Рыженков

Кроме того, стороны отметили важность повышения роли международного права в международных отношениях, подписав соответствующую декларацию.

В рамках встречи также была принята программа сотрудничества министерств иностранных дел Беларуси и Ирана на 2026-2030 годы.