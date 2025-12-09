Казахстан празднует День Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, который отмечается сегодня, 16 декабря, отметив: именно благодаря им страна достигла таких успехов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, в День Независимости, поздравил казахстанцев, выступив с обращением к соотечественникам.

"Этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана. Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу – наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями"

- Касым-Жомарт Токаев

В основе всех успехов Казахстана в деле укрепления независимости лежат единство, взаимная поддержка и созидательный труд граждан, а также стабильность и согласие в обществе, подчеркнул глава государства, передает Sputnik Казахстан.

Весь мир вокруг стремительно меняется, вступая в новую историческую эпоху, но и народ Казахстана должен с оптимизмом и надеждой смотреть вперед, сплотиться и трудиться, чтобы усилить авторитет страны на глобальной арене и превратить Казахстан в процветающее государство, подчеркнул Токаев.

В стране полным ходом идут масштабные реформы, которые безусловно приведут ее к успеху, и только придерживаясь стратегического курса, удастся построить справедливый, сильный, чистый и безопасный Казахстан, - говорится в поздравлении.

Сегодня в честь Дня Независимости только в столице страны Астане пройдет более 80 различных праздничных и официальных мероприятий.

Это будут лекции, концерты, спортивные турниры и многое другое, сообщили в акимате казахстанской столицы.