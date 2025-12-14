Вестник Кавказа

Аббас Аракчи едет в Москву

Аббас Аракчи и Сергей Лавров
© Фото: IRNA
Иранский министр иностранных дел направился в РФ для встречи со своим российским коллегой. Ожидается, что стороны обсудят партнерство Москвы и Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже едет в Москву, чтобы встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, такое заявление сделал  посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Ожидается, что Аракчи встретится не только с Лавровым, но и с другими должностными лицами.

"Стабильные отношения между Ираном и Россией укрепляются благодаря продолжению встреч на высоком уровне. После консультаций президентов двух стран, состоявшихся на прошлой неделе в Ашхабаде, доктор Аракчи сегодня отправился в Москву для встречи с министром иностранных дел и другими официальными лицами этой страны"

– Казем Джалали

По словам посла, сегодняшняя повестка для обсуждения сторон очень широка: РФ и ИРИ заинтересованы в партнерстве в политической, экономической сферах, а также в сфере региональной безопасности и на Международном уровне.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что главы МИД обсудят актуальную международную проблематику, региональные вопросы, а также одним из актуальных аспектов обсуждения станет иранская ядерная программа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.