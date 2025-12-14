Аббас Аракчи едет в Москву

Иранский министр иностранных дел направился в РФ для встречи со своим российским коллегой. Ожидается, что стороны обсудят партнерство Москвы и Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже едет в Москву, чтобы встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, такое заявление сделал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Ожидается, что Аракчи встретится не только с Лавровым, но и с другими должностными лицами.

"Стабильные отношения между Ираном и Россией укрепляются благодаря продолжению встреч на высоком уровне. После консультаций президентов двух стран, состоявшихся на прошлой неделе в Ашхабаде, доктор Аракчи сегодня отправился в Москву для встречи с министром иностранных дел и другими официальными лицами этой страны"

– Казем Джалали

По словам посла, сегодняшняя повестка для обсуждения сторон очень широка: РФ и ИРИ заинтересованы в партнерстве в политической, экономической сферах, а также в сфере региональной безопасности и на Международном уровне.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что главы МИД обсудят актуальную международную проблематику, региональные вопросы, а также одним из актуальных аспектов обсуждения станет иранская ядерная программа.