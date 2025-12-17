В Кремле прокомментировали возможное возвращение Турцией С-400

Дмитрий Песков заявил, что возможное возвращение С-400 никак не скажется на отношениях РФ и Турции. Ранее о желании Анкары вернуть Москве зенитные ракетные комплексы сообщили источники.

Возможное возвращение Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 не повлияет на отношения России с республикой. Такое заявление сделал 18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Москве это ударом по отношениям с Анкарой.

"Нет, не считаем"

– представитель Кремля

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет вернуть России приобретенные у нее С-400. Источники отмечают, что глава турецкого государства поднимал этот вопрос на встрече с российским коллегой, состоявшейся на прошлой неделе в Туркменистане. Он подчеркивал, что это требование США.