Россия рассчитывает на прагматизм США по Венесуэле – МИД РФ

Российский МИД дал комментарий по напряженности в отношениях между США и Венесуэлой. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на выбор Вашингтоном трезвой и прагматичной позиции.

Москва рассчитывает на приверженность Белого дома прагматичному подходу относительно Венесуэлы, в противном случае происходящее может негативно отразиться на всем регионе, рассказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о признании венесуэльских властей "террористической организацией".

"Мы рассчитываем, что в практических действиях американской администрации возобладает прагматичный, трезвый подход к ситуации, который всегда характеризовал администрацию (президента США Дональда) Трампа. И именно этот прагматичный подход позволит избежать ситуаций, которые чреваты очень серьезными последствиями для региона, позволит избежать ошибок, которые потом придется исправлять"

– Александр Щетинин

Дипломат подчеркнул, что российская сторона "очень рассчитывает" на выбор Белым домом именно прагматичного подхода, основанного на здравом смысле, пишет ТАСС.

Ранее сегодня американский журналист Такер Карлсон заявил, что, опираясь на информацию из своих источников, не исключает, что Трамп в обращении к нации, с которым он выступит через несколько часов, объявил войну Венесуэле.