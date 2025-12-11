Оверчук прибыл в Армению

Вице-премьер РФ начинает свой визит в Армению. В рамках поездки он поучаствует в заседании совместной межправкомиссии.
В среду, 17 декабря, вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл с визитом в Ереван.
Он едет в Армению по приглашению своего местного коллеги Мгера Григоряна.
Цель поездки – участие в заседании армяно-российской межправительственной комиссии. В рамках таких встреч представители обеих стран обсуждают вопросы экономического и торгового сотрудничества.
Напомним, ранее в этом месяце Оверчук заявил, что на каком-то этапе Армении предстоит окончательно сделать выблор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом.