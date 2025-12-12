Конференция США по Газе пройдет без Турции – СМИ

Сегодня в Дохе состоится конференция по формированию и развертыванию Международных стабилизационных сил в Газе. Согласно данным израильских СМИ, Турция не была на нее приглашена.

В столице Катара сегодня проходит международная конференция под председательством Центрального командования США (структуры в составе ВВС США, управляющей военными действиями в восточном, африканском и азиатском регионах). Темой обсуждения станут Международные стабилизационные силы в Газе и участие приглашенных стран в их деятельности.

Непосредственными участниками стали представители более 45 стран, однако Турция не была приглашена на конференцию в Дохе, о чем сообщает израильское СМИ Haaretz. Предполагаемой причиной стало наложенное израильской стороной вето на участие Турции.

Причиной проведения конференции, помимо вопроса консолидации и размещения стабилизационных сил в палестинском эксклаве, стали возникшие разногласия между Израилем и Вашингтоном по поводу претворения в жизнь второго этапа "плана Трампа" по Газе. Вашингтон заявил, что "изучает", нарушил ли условия прекращения огня недавний удар Израиля по Газе, в ходе которого был убит высокопоставленный командир радикального движения ХАМАС.