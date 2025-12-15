Новый курорт на Каспии реализует "Мостоотряд-99"

АО "Мостоотряд-99" принял участие в конкурсе по поиску подрядчика для первого этапа строительства туристического комплекса "Каспийский прибрежный кластер". Сумма реализации составляет 2,3 млрд руб. Других заявок на участие не поступало.

Дагестанское акционерное общество "Мостоотряд-99" стало единственным участником конкурса для поиска подрядчика, который сможет реализовать первый этап строительства круглогодичного туристического комплекса, сообщило общество в материалах на портале госзакупок.

Первый этап сооружения Каспийского прибрежного кластера будет выполнен за 2,317 млрд рублей. Заказчиком выступило АО "Кавказ.РФ".

Согласно плану проекта, подрядчику предполагается выполнить озеленение и благоустройство территорий – строительство сухого фонтана, а также павильоны для обслуживания. Срок выполнения – до 30 июля 2030 года. В ходе работы необходимо будет провести капитальный ремонт с учетом сохранения объектов культурного наследия.

Как ранее анонсировали в "Кавказ.РФ", до конца 2027 года планируется инвестировать свыше 14, 6 млрд рублей для развития внутренней инфраструктуры курорта на Каспии.

Курорт будет построен в Дербентском районе Республики Дагестан. Также запланировано строительство всероссийского детского центра "Дагестан".