Отели Кисловодска стали популярнее на 40%

Кисловодск развивается как всесторонний курорт – туристы стали активнее бронировать не только санатории, но и гостиницы, поделились в городской администрации.

В этом году турпоток в отели и гостиницы Кисловодска увеличился на 40%, рассказали в администрации ставропольского курорта.

"В 2025 году количество туристов, останавливающихся в гостиницах Кисловодска, увеличилось на 40%. К концу 2025 года прогнозируется, что (поток туристов) превысит 200 тыс человек"

– администрация Кисловодска

Курорт развивается не только как место для оздоровительного отдыха, туристов привлекают различные мероприятия и природа региона.

"Рост туристического потока в Кисловодск на 40% - это результат нашей работы по развитию города как всестороннего курорта. Активно развиваются другие направления - культурные события, спортивные и экстремальные виды отдыха"

– глава курорта Евгений Моисеев

За девять месяцев этого года курорт принял почти 400 тыс человек, рост туристического потока по сравнению с прошлым годом составил около 5%.