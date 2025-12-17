В РФ назвали условие возобновления диалога с НАТО

Россия готова восстановить диалог с НАТО, если альянс откажется от антироссийского курса и будет готов к налаживанию контактов с Москвой с учетом интересов сторон, рассказал директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.
"Руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса. Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты"
– Владислав Масленников
Замглаы российского дипведомства Александр Грушко сегодня сообщил, что Москва готова прийти к соглашению с НАТО по гарантиям безопасности на взаимной основе. Как отметил дипломат, предложение РФ заключить соглашение о нерасширении НАТО на восток, выдвинутое в 2021 году, руководством Североатлантического альянса было отклонено.