В РФ назвали условие возобновления диалога с НАТО

В МИД России заявили о готовности Москвы восстановить контакты с НАТО. Для этого альянсу необходимо свернуть антироссийский курс и учесть интересы РФ в области безопасности.

Россия готова восстановить диалог с НАТО, если альянс откажется от антироссийского курса и будет готов к налаживанию контактов с Москвой с учетом интересов сторон, рассказал директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.

"Руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса. Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты"

– Владислав Масленников

Замглаы российского дипведомства Александр Грушко сегодня сообщил, что Москва готова прийти к соглашению с НАТО по гарантиям безопасности на взаимной основе. Как отметил дипломат, предложение РФ заключить соглашение о нерасширении НАТО на восток, выдвинутое в 2021 году, руководством Североатлантического альянса было отклонено.