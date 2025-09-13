В Грузии хотят пустить все международные трассы в объезд городов и сел

Все магистрали международного значения в Грузии могут быть перенесены в объезд населенных пунктов.

Власти Грузии рассматривают возможность перенаправить все международные магистрали в обход городов и сел, о такой амбициозной цели сообщил глава Мининфраструктуры Реваз Сохадзе.

В данный момент в Грузии активно строятся новые участки международных скоростных автодорог, прокладываются и объездные пути.

По словам Сохадзе, реализовать такие проекты в Грузии стремятся так, чтобы трассы не проходили через населенные пункты.

"Это важно, с одной стороны, для упрощения передвижения, а также для экологической обстановки"

– Реваз Сохадзе

Сейчас, обратил внимание министр, власти рассматривают возможность строительства объездной трассы вокруг курорта Боржоми. Здесь задача, по его словам, усложняется необходимостью не нанести ущерб природе. Изыскания по этому вопросу уже стартовали, рассказал глава ведомства.

Напомним, что через курорт Боржоми пролегает проходит одна из ключевых автомагистралей страны, ведущая к границе с Грузией, – Хашури-Ахалцихе-Вале.