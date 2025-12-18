Работа над межгосударственной программой сохранения Каспия стартовала в Казахстане

Глава Минэкологии Казахстана сообщил о начале работы над межгосударственной программой по сохранению Каспия. Он подчеркнул, что данным вопросом республика занимается в координации с другими странами региона.

Он подчеркнул, что республика занимается проработкой данного вопроса совместно с другими странами региона, передает Kazinform.

"Одним из приоритетных направлений лесной политики является борьба с опустыниванием Аральского и Каспийского регионов. В период с 2021 по 2025 годы на высохшем дне Аральского моря были проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тысяч гектаров. Эти работы будут продолжены и в следующем году"

– Ерлан Нысанбаев

Он также отметил, что в Казалы построили питомник, который рассчитан на производство 3 млн саженцев в год, и добавил, что новый питомник появится на высохшем дне Аральского моря.

"В Кызылординской области создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства, а также принимаются соответствующие меры по созданию природного резервата "Арал орманы" общей площадью более 1,3 млн гектаров"

– казахстанский министр

Он также акцентировал внимание на то, что по инициативе президента республики был создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря, занимающийся изучением проблем Каспия.

"На сегодняшний день министерство совместно с прикаспийскими государствами прорабатывает вопрос разработки межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Кроме того, на основе опыта Арала разрабатывается программа по созданию защитных лесных полос на высохших территориях"

– глава Минэкологии РК