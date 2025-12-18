Работа над межгосударственной программой сохранения Каспия стартовала в Казахстане

В Казахстане приступили к работе над межгосударственной программой по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Об этом сообщил глава Минэкологии страны Ерлан Нысанбаев.
Он подчеркнул, что республика занимается проработкой данного вопроса совместно с другими странами региона, передает Kazinform.
"Одним из приоритетных направлений лесной политики является борьба с опустыниванием Аральского и Каспийского регионов. В период с 2021 по 2025 годы на высохшем дне Аральского моря были проведены лесомелиоративные работы на площади более 920 тысяч гектаров. Эти работы будут продолжены и в следующем году"
– Ерлан Нысанбаев
Он также отметил, что в Казалы построили питомник, который рассчитан на производство 3 млн саженцев в год, и добавил, что новый питомник появится на высохшем дне Аральского моря.
"В Кызылординской области создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства, а также принимаются соответствующие меры по созданию природного резервата "Арал орманы" общей площадью более 1,3 млн гектаров"
– казахстанский министр
Он также акцентировал внимание на то, что по инициативе президента республики был создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря, занимающийся изучением проблем Каспия.
"На сегодняшний день министерство совместно с прикаспийскими государствами прорабатывает вопрос разработки межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Кроме того, на основе опыта Арала разрабатывается программа по созданию защитных лесных полос на высохших территориях"
– глава Минэкологии РК