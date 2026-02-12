Вестник Кавказа

В Грузии будут отмечать Национальный день вина

Виноградная лоза
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
8 мая в Грузии станет Национальным днем вина. Власти страны этим шагом стремятся популяризовать грузинский национальный бренд.

Власти Грузии утвердили Национальный день вина, который будет отмечаться 8 мая, передает пресс-служба правительства страны. 

По данным пресс-службы, праздничный день не будет считаться выходным. 

Сообщается, что власти страны работают над повышением привлекательности своего национального продукта – вина. В прошлом году Тбилиси потратил более 17 млн лари на мероприятия по популяризации вина, что почти на 9% превысило показатели 2024 года. 

Отметим, что грузинское виноделие считается одним из древнейших в мире. Традициям, связанными с изготовлением напитка, около 8 тыс лет. 

