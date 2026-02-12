Ядерную сделку обсудили в Вене представители Россси, Китая и Ирана

Представители России, Китая и Ирана собрались на этой неделе на очередные переговоры по иранской ядерной программе. Они прошли в столице Австрии.

В Вене состоялась встреча постоянных представительств России, Китая и Ирана, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели очередной раунд трехсторонних консультаций по вопросам, касающимся иранской ядерной программы"

– Михаил Ульянов

Представители КНР, Исламской Республики и РФ провели уже целый ряд трехсторонних встреч друг с другом, которые были посвящены мирной ядерной программе Ирана, а также совместную встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Переговоры США и Ирана

В первой половине 2025 года Соединенные Штаты и Иран провели четыре раунда переговоров, посвященных ядерной сделке. Пятый раунд должен был состояться в июне, однако он был отменен из-за обострения ирано-израильского конфликта.

На прошлой неделе переговоры по ядерной сделке между делегациями США и Ирана возобновились. Встреча состоялась в Омане 6 февраля. После нее американский лидер Дональд Трамп заметил, что переговоры прошли хорошо и будут продолжены.