Верховный лидер Ирана обратился к сторонникам

Али Хаменеи
Али Хаменеи поблагодарил своих сторонников за участие во вчерашних митингах. Они были посвящены очередной годовщине Исламской революции.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к своим сторонникам. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По их данным, он сделал это из неизвестного места.

В видеообращении Хаменеи выразил благодарность сторонникам, участвовавшим 11 февраля в организованных властями митинга, которые были посвящены годовщине Исламской революции 1979 года.

Он также отметил, что эти митинги разочаровали врагов, пытающихся заставить иранскую нацию подчиниться.

Напомним, во вчерашних демонстрациях участвовал ряд официальных лиц республики. В частности, их посетили президент Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

