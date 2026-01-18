Поджигатели сухой травы оплатят работу пожарных на Ставрополье

В Ставропольском крае обязали нескольких жителей Минераловодского округа оплатить расходы на тушение пожаров. Об этом информирует краевая прокуратура.
Речь идет о гражданах, поджигавших сухую траву на своих участках.
"На территории Минераловодского округа местные жители в нарушение требований противопожарной безопасности на своих земельных участках поджигали сухую траву, что приводило к возгоранию хозяйственных построек"
– пресс-служба прокуратуры
Тушением пожаров занимались сотрудники регионального управления МЧС. Затраты на устранение возгораний составили примерно 50 тыс рублей.
В связи с этим в суд направили четыре исковых заявления о взыскании с виновных в пожарах денег, затраченных на тушение.
Суд удовлетворил эти требования.