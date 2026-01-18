Вестник Кавказа

Поджигатели сухой травы оплатят работу пожарных на Ставрополье

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура на Ставрополье взыскала деньги с нескольких граждан, поджигавших сухую траву. Виновными оказались жители Минераловодского округа.

В Ставропольском крае обязали нескольких жителей Минераловодского округа оплатить расходы на тушение пожаров. Об этом информирует краевая прокуратура.

Речь идет о гражданах, поджигавших сухую траву на своих участках.

"На территории Минераловодского округа местные жители в нарушение требований противопожарной безопасности на своих земельных участках поджигали сухую траву, что приводило к возгоранию хозяйственных построек"

– пресс-служба прокуратуры

Тушением пожаров занимались сотрудники регионального управления МЧС. Затраты на устранение возгораний составили примерно 50 тыс рублей.

В связи с этим в суд направили четыре исковых заявления о взыскании с виновных в пожарах денег, затраченных на тушение.

Суд удовлетворил эти требования.

