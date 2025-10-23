Пожар тушили на месторождении "Тенгиз" в Казахстане

Крупный пожар произошел сегодня рано утром на крупном нефтегазовом месторождении "Тенгиз" в Казахстане. К счастью, никто не пострадал.

Возгорание началось сегодня рано утром на объектах месторождения "Тенгиз" в Казахстане, рассказали в пресс-службе "Казмунайгаза" (один из акционеров "Тенгизшевройла" – оператора добычи).

Сначала в 09:53 (07:53 мск) загорелся трансформатор турбины GT-9.3 на ГТЭС-4 (газотурбинной электростанции).

"Персонал был эвакуирован в безопасное место. Аварийная служба "Тенгизшевройла" устранила возгорание"

– Казмунайгаз

В результате никто не пострадал.

Спустя некоторое время, в 11:20 (09:20 мск) загорелся трансформатор на GT-9.5 ГТЭС-4. Второй пожар также оперативно потушили, пострадавших так же нет.

Причины обоих пожаров устанавливаются.

Напомним, месторождение Тенгиз расположено вблизи Каспийского моря.