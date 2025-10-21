КТК и Тенгизшевройл выведены из-под санкций против Лукойла и Роснефти

Рестрикции, введенные накануне США в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", никак не отразятся на их контактах с КТК и Тенгизшевройл.

Компании Каспийский трубопроводный консорциум и "Тенгизшевройл" не почувствуют на себе влияния новых американских санкций против России, под которыми оказались "Лукойл" и "Роснефть". Это следует из соответствующей лицензии, которая была опубликована Минфином США накануне.

В министерстве сначала заявили в частности о включение в черный антироссийский список "Роснефти" и "Лукойла", новые санкции распространялись и на их дочерние компании.

Позже в ведомстве добавили, что эти ограничения не коснутся транзакций обеих российских компаний и их "дочек" с КТК и "Тенгизшевройл".

Стоит отметить, что и КТК, и "Тенгизшевройл" ранее уже выводились Вашингтоном из-под его же санкций – им были разрешены "нефтяные услуги". Причем рестрикции были введены в январе, а исключения из них сделаны в мае.

Напомним, что сейчас Chevron владеет 50% акций "Тенгизшевройла", "Казмунайгаз" – 20%, "ЭксонМобил Казахстан венчурс инк." – четвертью, еще 5% у "Лукойла". В числе крупнейших акционеров КТК российская "Транснефть", "Казмунайгаз", а также структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.