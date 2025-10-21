Вестник Кавказа

"Лукойл" и "Роснефть" попали под американские санкции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США ввели санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также против их "дочек". Глава американского Минфина заявил о готовности Вашингтона к новым санкциям.

Российские компании "Лукойл" и "Роснефть" внесены в американский санкционный список, соответствующее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, новые санкции вводятся для усиления давления на российский энергетический сектор.

Кроме того, Бессент заявил, что возглавляемое им ведомство готово пойти на дополнительные меры, если потребуется поддержать усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию очередного конфликта.

"Мы призываем наших союзников присоединиться и придерживаться этих санкций"

– Скотт Бессент

Стоит отметить, что в санкционный список попали также дочерние компании "Лукойла" и "Роснефти".

