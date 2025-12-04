Баку и Тбилиси обсудили проект колледжа для подготовки строителей портов

Азербайджан и Грузия обсуждают проект создания колледжа для подготовки кадров в сфере энергетики, строительства портов и прокладки кабелей по дну моря, передают СМИ Грузии.
Инициатива была представлена на встрече главы Минобразования АР Эмина Амруллаева с главой парламентского комитета по образованию Грузии Мариам Лашхи.
"Мы также обсудили возможность создания совместного профессионального колледжа, который будет способствовать подготовке важных кадров в сфере энергетики, строительства глубоководных портов и подводных кабелей"
– Мариам Лашхи
Стороны также затронули вопросы контактов между академическими кругами двух стран, а также работы школ, где ведется образование на родном языке для детей из грузинских семей в Азербайджане и азербайджанских семей в Грузии.