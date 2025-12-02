Как установили грузинские спецслужбы, BBC не просто сфабриковал фейк об использовании ядов для разгона протестующих в Грузии, но и задействовал для этого граждан республики.

Служба государственной безопасности Грузии в продолжение общей кампании грузинских властей против телеканала BBC объявила о результатах расследования по факту трансляции британским СМИ ложных сведений о применении ядовитых газов против протестующих в конце прошлого года.

Грузинские спецслужбы объявили об обнаружении улик, свидетельствующих о намеренном помещении в передачу BBC фейка о ядовитых газах с целью информационной диверсии против правительства Грузии и "Грузинской мечты".

"Сведения, полученные в ходе расследования, дают нам неоспоримые доказательства, что озвученная в фильме BBC информация о применении против митингующих в Грузии отравляющего вещества "Камит" является целенаправленной дезинформацией и преследует цель нанести вред интересам Грузии"

– СГБ Грузии

В частности, расследование показало, что на фабрикации фейка о ядовитых газах были задействованы граждане Грузии. В связи с этим против уличенных в пособничестве антигрузинским силам на Западе теперь ведутся уголовные дела за помощь иностранным структурам во вредоносных действиях против государства.