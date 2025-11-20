Купленные Турцией F-35 нашли в Калифорнии

Турецкие СМИ выяснили, что американские истребители F-35, созданные по заранее оплаченному заказу Турции, в настоящее время в количестве четырех единиц простаивают на военной базе в Калифорнии. Власти США по-прежнему не хотят отдавать их Анкаре, несмотря на выполнение турецкой стороной всех условий сделки.
"Нахождение этих самолетов на калифорнийском военном складе снова поднимает вопрос о невыполненных обязательствах Вашингтона"
– газета Yeni Akit
Таким образом, Турция была вычеркнута из программы по производству F-35 не только после того, как выплатила положенные по проекту средства, но и после того, как были готовы созданные для нее истребители.
В Yeni Akit отметили, что США угрожали Турции продать эти боевые самолеты какой-либо другой стране, но пока они просто продолжают стоять в ангаре на тихоокеанском берегу Северной Америки.
Самолеты содержатся в рабочем состоянии, и Пентагону приходится тратить на их содержание деньги из американского бюджета. Однако перспективы завершения этой ситуации пока туманны: Вашингтон все еще ждет от Анкары какого-либо политического шага для того, чтобы выполнить свои обязательства по передаче четырех F-35 в Турцию.