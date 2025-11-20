Купленные Турцией F-35 нашли в Калифорнии

Истребители F-35, которые США отказываются отдавать купившей их Турции, дислоцированы на тихоокеанском берегу Северной Америки, обнаружили турецкие СМИ. По их сведениям, самолеты получают обслуживание за американский счет.

Турецкие СМИ выяснили, что американские истребители F-35, созданные по заранее оплаченному заказу Турции, в настоящее время в количестве четырех единиц простаивают на военной базе в Калифорнии. Власти США по-прежнему не хотят отдавать их Анкаре, несмотря на выполнение турецкой стороной всех условий сделки.

"Нахождение этих самолетов на калифорнийском военном складе снова поднимает вопрос о невыполненных обязательствах Вашингтона"

– газета Yeni Akit

Таким образом, Турция была вычеркнута из программы по производству F-35 не только после того, как выплатила положенные по проекту средства, но и после того, как были готовы созданные для нее истребители.

В Yeni Akit отметили, что США угрожали Турции продать эти боевые самолеты какой-либо другой стране, но пока они просто продолжают стоять в ангаре на тихоокеанском берегу Северной Америки.

Самолеты содержатся в рабочем состоянии, и Пентагону приходится тратить на их содержание деньги из американского бюджета. Однако перспективы завершения этой ситуации пока туманны: Вашингтон все еще ждет от Анкары какого-либо политического шага для того, чтобы выполнить свои обязательства по передаче четырех F-35 в Турцию.