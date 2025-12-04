Вестник Кавказа

Томас Баррак: пока Россия смотрит на 100 лет вперед, ЕС теряет союзников на Востоке

Томас Баррак
© Фото: сайт Посольства США в Турции
Американский дипломатический представитель в Турецкой Республике Томас Баррак раскритиковал европейских партнеров за ошибочную политику в отношении Анкары. Также он отметил важность для США разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

Посол США в Турции Томас Баррак в интервью Анатолийскому агентству новостей подверг критике европейских партнеров Вашингтона за недальновидную политику, которая постепенно ведет ЕС к геополитическому поражению.

Прежде всего он обратил внимание, что государства, с которыми Запад в той или иной мере находится в конфронтации, выстраивают свою внешнюю политику на многие десятилетия вперед.

"Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет"

– Томас Баррак

Посол подчеркнул, что геополитические соперники Запада, исходя из настолько долгосрочных планов, основательно подходят к обеспечению собственного прогресса и развитию национальных технологий, понимая важность стабильного роста для достижения отдаленных целей.

При этом, подчеркнул Томас Баррак, Европа сегодня мыслит слишком конъюнктурно, в частности, портит отношения с таким важным союзником по НАТО, как Турция, отрезая ее от западных военных технологий.

"Вы хотите, чтобы Турция защищала Европу, но Европа не хочет, чтобы Турция имела самое современное и лучшее вооружение, потому что опасается того, что происходит в России"

– Томас Баррак

По оценке американского посла в Анкаре, этот подход Евросоюза к связям с Турцией не только лишен логики, но и похож на сумасшествие.

США, в свою очередь, при Дональде Трампе вернулись к выстраиванию долгосрочных стратегий. В том, что касается американских интересов в Турции и соседних государствах, Томас Баррак отдельно остановился на перспективах нормализации отношений Армении с соседями, отметив, что Вашингтон ожидает разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

Он пояснил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией сделает неизбежным открытие армянских границ, и США рассчитывают на деблокаду наземного транспортного сообщения между Турцией и Арменией.

