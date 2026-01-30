Страны ЕАЭС договорились развивать единую науку и бороться с интернет-пиратством

Минэкономразвития РФ сообщило о планах ЕАЭС упростить трудоустройство ученых и подписать соглашение о защите от интернетах-пиратства в 2026 году.

В ЕАЭС продолжается формирование единого рынка труда: теперь дипломы кандидатов и докторов наук, а также звания доцентов и профессоров, полученные в одной из стран Союза, будут автоматически признаваться в других. Такое решение, озвученное Минэкономразвития, коснется преподавателей и научных сотрудников, желающих работать в другом государстве-члене ЕАЭС.

В министерстве отметили, что страны ЕАЭС — Россия, Армения, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан — ведут активную работу по развитию совместной науки и студенческих обменов в рамках формирования единого образовательного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, ключевым инструментом этой интеграции выступает Евразийский сетевой университет. Эта международная платформа уже объединяет более 40 ведущих вузов Союза для совместной подготовки специалистов, академического обмена и реализации межнациональных образовательных проектов.

Подписание соглашения намечено на первое полугодие 2026 года. Параллельно с этим государства-члены ЕАЭС договорились об усилении мер по борьбе с цифровым пиратством.

Участники заседания уже одобрили проект соглашения о скоординированной защите интеллектуальной собственности в сети. Как уточнили в Минэкономразвития, основная цель документа — консолидация усилий стран ЕАЭС для борьбы с онлайн-пиратством и создание предсказуемых условий работы для правообладателей в рамках общих подходов к регулированию этой сферы.