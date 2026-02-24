Авиаторы Казахстана готовят новые рейсы в страны Азии и Ближнего Востока

В текущем 2026 году Казахстан расширит международное авиасообщение – три казахстанских авиакомпании добавят в весенне-летнее расписание полетов еще как минимум 14 направлений.

В 2026 году Казахстан продолжит расширять международное авиасообщение. В планах у трех национальных авиакомпаний страны запуск новых маршрутов и возобновление рейсов в страны Азии и Ближнего Востока.

Так, авиакомпания SCAT в весеннее-летнем расписании авиаперевозок запускает из Шымкента новые рейсы в Бишкек, Новосибирск, Санкт-Петербург и Тель-Авив, лоукостер FlyArystan будет летать из Алматы в Самарканд и китайский Сиань, а также из Актау в Урумчи, также запланировано открытие рейса Алматы – Эр-Рияд, передает "АиФ-Казахстан".

Самый большой пул новых направлений откроет национальный авиаперевозчик авиакомпания Air Astana, которая расширит международную сеть новыми маршрутами из Астаны в Гуанчжоу (КНР), Ларнаку (Кипр), Салалу (Оман) из из Алматы в Шанхай (КНР), Ларнаку (Кипр), Даламан (Турция) и Салалу (Оман). Также прорабатывается возможность открытия рейса Алматы – Токио.

Запуск новых маршрутов станет стимулом для развития туризма, укрепления торгово-экономических связей и усиления роли Казахстана в глобальной транспортной системе, отметили в правительстве страны.