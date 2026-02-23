Россия и Азербайджан обсудили в Баку сотрудничество в сфере обороны

Москва и Баку обсудили развитие военного сотрудничества в ходе визита в Азербайджан замглавы ВКС РФ Юрия Грехова. Российская делегация также приняла участие в семинаре, организованном Университетом национальной обороны.

Представители российского Минобороны провели переговоры с высокопоставленными военными Азербайджана по вопросу оборонного сотрудничества. Российскую делегацию возглавил замглавы ВКС РФ генерал-полковник Юрий Грехов.

Армейские структуры Азербайджана на встрече представлял командующий Военно-воздушными силами АР генерал-лейтенант Намиг Исламзаде. Стороны обсудили актуальное положение дел в сфере военного сотрудничества Москвы и Баку, а также другие вопросы, которые представляют интерес для РФ и АР.

Российская делегация приняла участие в семинаре, проведенном Университетом национальной обороны. Стороны обсудили использование современных технологий в научной сфере, а также в области подготовки кадров.