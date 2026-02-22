Треть флота США и 150 самолетов переброшены на Ближний Восток и в Европу — СМИ

США перебросили на базы на Ближнем Востоке и в Европе более 150 боевых самолетов и треть флота для возможной операции против Ирана. Это крупнейшее развертывание со времен войны в Ираке, пишет WP.

Соединенные Штаты Америки перебросили на авиабазы на Ближнем Востоке и в Европе более 150 боевых самолетов. По данным The Washington Post, это может быть подготовкой к возможной военной операции против Ирана. Информация подтверждается авиационными ресурсами и спутниковыми снимками.

Развертывание американской авиации, беспрецедентное со времен войны в Ираке, стало продолжением жесткой риторики Трампа в адрес Тегерана. Президент США пригрозил военной операцией, если ядерная программа Ирана не будет ограничена новым соглашением. Иранские чиновники подтвердили возможность компромисса, но дали понять, что быстрое подписание договора маловероятно.

Развертывание американской авиации превзошло по масштабам предшествующее наращивание перед ударами по иранским ядерным объектам в 2025 году. В данном случае речь идет уже не о точечных ударах, а о планах многодневной военной кампании, сообщает The Washington Post.

Напомним, что десятки дополнительных боевых машин находятся на борту авианосца USS Gerald R. Ford, который 23 февраля прибыл на базу на Крите. Это уже второй авианосец, направленный на Ближний Восток. На данный момент, как сообщают СМИ, в регионе сосредоточена примерно треть всех действующих кораблей США.