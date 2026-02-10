В Грузии доходы от туризма не растут, несмотря на рост турпотока

Растущий турпоток в Грузию не обеспечивает роста доходов бизнесу – все чаще в страну приезжают экономные путешественники.

Сектор гостеприимства Грузии сталкивается с тем, что рост потока туристов в страну не отражается на доходах, поделилась директор Форума инвестиций в гостиничный бизнес Элене Отарашвили.

"Приезжает все больше экономных гостей, что наблюдается практически во всех туристических направлениях. Например, спрос на грузинское вино и грузинские блюда в ресторанах снизился. Средняя стоимость номера в отелях тоже снизилась"

– Отарашвили

По ее словам, исправить ситуацию позволят новые прямые рейсы, а также привлечение в Грузии европейских туристов, передает Sputnik.