В Грузии доходы от туризма не растут, несмотря на рост турпотока

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Растущий турпоток в Грузию не обеспечивает роста доходов бизнесу – все чаще в страну приезжают экономные путешественники.

Сектор гостеприимства Грузии сталкивается с тем, что рост потока туристов в страну не отражается на доходах, поделилась директор Форума инвестиций в гостиничный бизнес Элене Отарашвили.

"Приезжает все больше экономных гостей, что наблюдается практически во всех туристических направлениях. Например, спрос на грузинское вино и грузинские блюда в ресторанах снизился. Средняя стоимость номера в отелях тоже снизилась"

– Отарашвили

По ее словам, исправить ситуацию позволят новые прямые рейсы, а также привлечение в Грузии европейских туристов, передает Sputnik.

