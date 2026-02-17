Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо в Саудовскую Аравию и поздравил короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с днем основания королевства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление с днем основания королевства Саудовская Аравия, адресованное королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице Ваш братский народ по случаю Дня основания Королевства Саудовская Аравия и выразить наилучшие пожелания"

– Ильхам Алиев

В своем поздравлении азербайджанский президент подчеркнул, что всячески поддерживает укрепление азербайджано-саудовского партнерства, которое, по словам Ильхама Алиева, развивается в различных сферах — экономической, энергетической и гуманитарной.

Кроме того, глава Азербайджана также выразил надежду, что партнерские отношения Баку и Эр-Рияда будут укрепляться на основе интересов двух народов благодаря взаимным усилиям со стороны руководства.

"Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-саудовских межгосударственных отношений, полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости"

– Ильхам Алиев

В заключение президент Азербайджана поздравил короля Сальмана и весь братский народ Саудовской Аравии с наступлением Священного месяца Рамадан и пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а также постоянного благополучия и процветания.