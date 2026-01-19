В Карабах и Восточный Зангезур инвестировали более 5 млрд манатов за месяц

Более 5 млрд манатов инвестировано в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы Азербайджана в январе. Большая часть средств была направлена на строительно-монтажные работы.

Опубликована статистика капиталовложений в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы Азербайджана. Госкомстат республики сообщил о более 5 млрд манатов, инвестированных в инфраструктуру освобожденных территорий.

По данным Госкомстата, в прошлом месяце объем инвестиций в основной капитал Карабахского экономического района составил 2,2 млрд манатов.

Инвестиции в основной капитал Восточно-Зангезурского экономического района в январе достигли почти 2,8 млрд манатов.

Большая часть средств, выделенных на восстановление возвращенных территорий Азербайджанской республики, была направлена на строительно-монтажные работы.