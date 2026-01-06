Население Карабаха и Восточного Зангезура увеличилось до 73 тыс

Госкомстат Азербайджана сообщает об увеличении численности населения освобожденных территорий: более 73 тыс человек проживают в Карабахе и Восточном Зангезуре на момент января 2026 года.

В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные территории Азербайджана вернулись более 26 тыс человек за отчетный период, согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана.

На данный момент, согласно официальной статистике, более 73,5 тыс человек вернулись на освобожденные территории.

Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщал, что к концу декабря 2025 года на освобожденные территории вернулось свыше 25 тыс человек.