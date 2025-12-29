Вестник Кавказа

Карабахский университет будет готовить финансистов по стандартам АССА

Стандарты АССА начали действовать на факультете бизнеса и экономики Карабахского университета. Теперь подготовка бухгалтеров и финансистов будет вестись по стандартам международного учреждения.

Карабахский университет начнет готовить специалистов в области финансов и бухгалтерского учета по международным стандартам ACCA (Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров). ACCA является одним из наиболее уважаемых учреждений в области финансов в мире, информирует Минобразования Азербайджана. 

Теперь специальности "Бухгалтерский учет" и "Финансы" обладают аккредитацией ACCA, что означает повышение уровня подготовки специалистов. Программы и системы оценивания также теперь находятся в полном соответствии со стандартами международного учреждения. 

Как отметили в образовательном ведомстве, аккредитация ACCA даст возможность выпускникам-финансистам Карабахского университета претендовать на ответственные должности в любой стране мира, а также повышает карьерные перспективы. 

