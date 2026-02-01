Мурадлы обыграл Мамедъярова и стал чемпионом Азербайджана по шахматам

Мухаммед Мурадлы, несмотря на 150 пунктов разницы в рейтинге, смог сегодня обыграть знаменитого гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова в борьбе за звание чемпиона Азербайджана по шахматам.

Азербайджанский рейтинговый лидер в шахматах Шахрияр Мамедъяров (2727 в классике, 19-й гроссмейстер в мире по версии FIDE) второй раз за два года не смог стать шахматным чемпионом Азербайджана – сегодня в финальной схватке за чемпионское звание его обыграл Мухаммед Мурадлы (2581 в классике, 8-й шахматист в республике).

Накануне Мамедъяров играл белыми, и матч закончился вничью. Сегодня в ответной партии белыми фигурами играл уже Мурадлы, и он смог обыграть Мамедъярова, обеспечив себе звание шахматного чемпиона Азербайджана в третий раз за спортивную карьеру.

Также состоялся ответный матч в борьбе за третье место. Айдын Сулейманлы (2628 в классике, 99-й гроссмейстер в мире) еще раз обыграл Риада Самедова (2510 в классике, 14-й шахматист в Азербайджане).

Отметим, что символический первый ход в обоих матчах совершил глава Минспорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Завтра будут определена чемпионка Азербайджана в женском зачете.