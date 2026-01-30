Шахматист из Азербайджана выиграл "бронзу" турнира в Нидерландах

Айдын Сулейманлы стал третьим на турнире Tata Steel Challengers в Нидерландах. Победителем стала американец Энди Вудвард.
Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы стал бронзовым призером международного турнира Tata Steel Challengers в Нидерландах.
20-летний шахматист записал в свой актив 9 турнирных баллов за 13 туров.
Главная награда досталась шахматисту из США Энди Вудварду. Второе место осталось за украинцем Василием Иванчуком.
Сулейманлы некоторое время лидировал в турнире после победы над французом Марком-Андриа Маурицци. Всего в турнире, который завершился 1 февраля, приняли участие 13 спортсменов.