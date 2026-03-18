В МИД Омана заявили о неизбежности наземной операции в Иране для достижения целей Израиля

В оманском дипведомстве заявили о неизбежности наземной операции в Иране для достижения целей Израиля. Вашингтон не желает подобного сценария, отметили в МИД страны.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США будут обязаны начать полноценную военную кампанию против Ирана с использованием сухопутных сил для достижения целей Израиля. При этом такая операция окажется для союзников сложной и продолжительной, отметили в МИД страны.

"Но теперь стало ясно, что для достижения определенных Израилем целей потребуется длительная военная кампания, в ходе которой США будут обязаны приступить к наземной фазе, открыв новый фронт в бесконечных войнах, которые (президент США Дональд) Трамп ранее обещал завершить"

– Бадр аль-Бусаиди

По словам аль-Бусаиди, Тель-Авив сумел убедить Вашингтон, что операция против Ирана будет быстрой на фоне сложной ситуации внутри страны, санкций и ударов лета 2025 года. Однако сейчас союзники стоят перед необходимостью длительной кампании, которой Вашингтон стремится избежать.