Глава Газпрома предупредил о неимоверных последствиях войны на Ближнем Востоке

Председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что мировую экономику ждут неимоверные последствия из-за войны США и Израиля против Ирана.

Удары по энергетическим объектам в странах Ближнего Востока вызовут серьезнейшие последствия, как с точки зрения их длительности, так и по силе, такой прогноз дал председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер.

"Экстраординарные события последних дней на объектах энергетики в регионе Ближнего Востока ведут к неимоверным по масштабности и долговременности последствиям"

– Алексей Миллер

В целом, по его словам, на мировых энергетических рынках сейчас наступает время "быков" (покупают активы, надеясь на рост котировок), а вот "медведи" (продают активны в расчете на падение рынка) пока будут отдыхать, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что после многочисленных атак на газовую инфраструктуру стран Ближнего Востока газ резко взлетел в цене. Так, его цена на бирже в Европе сегодня на старте торгов впервые с декабря 2022 года преодолела отметку $850 за 1 тыс кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. С начала дня котировки выросли более чем на 30%.