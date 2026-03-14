Суд на Кубани подтвердил решение о взыскании ущерба с владельца танкера "Волгонефть-212"

Решение о взыскании в пользу бюджета с владельца танкера "Волгонефть-212, который разбился в Керченском проливе, было подтверждено арбитражным судом Кубани.

Арбитражный суд Кубани оставил без изменений решение нижестоящего суда о выплате ущерба владельцем потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212". Таким образом, жалоба "Каматрансойл" на решение суда осталась без удовлетворения.

"Суд постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19 августа 2025 года, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2025 года... оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения"

– решение суда

Отметим, что ранее суд обязал "Каматрансойл" и "Кама Шиппинг" выплатить свыше 49 млрд руб в пользу государства за нанесенный экологии ущерб после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе.

Напомним, что крушение танкеров произошло в декабре 2024 года в Керченском проливе. Последствия инцидента оказались катастрофическими для экологии черноморского побережья, так как в море попали свыше 2 тыс т мазута.