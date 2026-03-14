Вестник Кавказа

Суд на Кубани подтвердил решение о взыскании ущерба с владельца танкера "Волгонефть-212"

Суд на Кубани подтвердил решение о взыскании ущерба с владельца танкера "Волгонефть-212"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение о взыскании в пользу бюджета с владельца танкера "Волгонефть-212, который разбился в Керченском проливе, было подтверждено арбитражным судом Кубани.

Арбитражный суд Кубани оставил без изменений решение нижестоящего суда о выплате ущерба владельцем потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212". Таким образом, жалоба "Каматрансойл" на решение суда осталась без удовлетворения. 

"Суд постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19 августа 2025 года, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2025 года... оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения"

– решение суда 

Отметим, что ранее суд обязал "Каматрансойл" и "Кама Шиппинг"  выплатить свыше 49 млрд руб в пользу государства за нанесенный экологии ущерб после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе. 

Напомним, что крушение танкеров произошло в декабре 2024 года в Керченском проливе.  Последствия инцидента оказались катастрофическими для экологии черноморского побережья, так как в море попали свыше 2 тыс т мазута. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.