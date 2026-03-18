Пашинян: Декларация о независимости мешает Армении

Декларация о независимости Армении, по словам Никола Пашиняна, на самом деле представляет собой Декларацию конфликта и Декларацию зависимости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, в чем заключается основная проблема армянской Декларация о независимости.

По словам главы правительства, исходя из содержания документа, его стоило бы назвать не декларацией о независимости, а Декларацией конфликта и поэтому Декларацией зависимости.

Армянский лидер пояснил, что решение этой проблемы нужно самому Еревану, чтобы он мог правильно позиционировать себя среди других стран мира.

"Представьте, что вы перебрались в новую квартиру и живете на общей площадке, угрожаете всем соседям, провозглашая независимость. Как в условиях этих угроз вы будете жить в этой среде?"

– Никол Пашинян

Политик сам ответил на свой вопрос, пояснив, что существование в таких условиях возможно лишь при внешней поддержке. При этом постоянное ожидание помощи со стороны трансформируется в постоянно растущую зависимость от того, от кого ждут поддержки.

Премьер-министр Армении обратил внимание на угрозу новой войны, которая может реализоваться в случае ревизии мира. Он напомнил о существовании сил, которые требуют изменения мирной повестки. Новая война, отметил политик, может начаться после выборов в парламент либо, как самый поздний вариант, осенью.

Поэтому, почеркнул армянский лидер, такие заявления могут нанести стране серьезный вред.

"Все эти силы сами не понимают, что говорят. Они озвучивают тексты, написанные другими, и не могут претендовать на какой-либо официальный статус в Армении... Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями"

– Никол Пашинян

Глава государства также призвал армян отказаться от скитаний и жизни на чужбине, вернувшись в Армению. Он напомнил, что вся стратегия армянских властей нацелена на то, чтобы они могли обустроиться в Армении и физически, и психологически.

"И чтобы мы вместе сделали это наше государство, которое является великим благом для нас и для армянского народа, более благополучным, более обеспеченным, более безопасным. Чтобы в конечном счете мы смогли отказаться от логики выживания и перейти к логике развития, благополучия и мира"

– Никол Пашинян

Руководитель армянского правительства указал на необходимость сосредоточиться на решении именно этих задач.

Выбор Армении: новая война или мир

Хотя Никол Пашинян не сказал прямо, какие силы в Армении хотят повторить войну против Азербайджана, ответ на этот вопрос очевиден: националистические партии и блоки под управлением лидеров "карабахского клана", когда-то разжегшего армяно-азербайджанский конфликт и Карабахскую войну. В первую очередь это блок "Армения", на днях выдвинувший своим кандидатом в премьер-министры республики одного из ключевых идеологов армянского национализма, экс-президента Армении Роберта Кочаряна, признанного судом виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности времен Карабахской войны.

В основе всех заявлений Роберта Кочаряна, пришедшего к власти в Армении через оккупацию территорий Азербайджана в начале 90-х годов, лежит программа реванша: отказ от нормализации армяно-азербайджанских отношений и подготовка армянских войск и армянского общества к повторному нападению на Азербайджан с целью захвата азербайджанских территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. По существу, Армения на грядущих парламентских выборах будет определять, хочет ли она мирной жизни с соседями или нового кровопролития – о чем и сказал в сегодняшнем выступлении Никол Пашинян.

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что перед Николом Пашиняном сегодня стоит задача мобилизации избирателей на голосование за его мирную программу "Реальной Армении". "В риторике Пашиняна постоянно подчеркивается, что в случае прихода к власти других партий будет новая война с Азербайджаном. Сейчас он нацелен на то, чтобы максимально мобилизовать электорат прийти на избирательные участки и проголосовать за его партию "Гражданский договор" и остаться во власти", - сказал он.

В том, что касается отношений с Азербайджаном, по оценке регионоведа, Никол Пашинян настроен на всемерную нормализацию. "Если прежде Никол Пашинян заявлял, что текст Конституции Армении не противоречит проекту мирного договора с Азербайджаном, то теперь он говорит о необходимости убрать ссылку на Декларацию о независимости из Основного закона, что входит в требования Баку для подписания соглашения о мире", - сообщил Константин Тасиц.

"Стремление Никола Пашиняна внести изменения в Конституцию с тем, чтобы убрать упоминания о Декларации о независимости, говорит о том, что премьер-министр Армении настроен на выполнение условий Азербайджана и дальнейшее развитие армяно-азербайджанских отношений в рамках положений мирного договора, который был парафирован в августе 2025 года", - заключил регионовед.