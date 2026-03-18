Пекин осудил убийство Лариджани

Власти Китая осудили убийство Али Лариджани, а также призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к деэскалации.
Китай осудил убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Власти КНР заявили о неприемлемости ударов по иранским госдеятелям и гражданским объектам.
"Мы всегда выступали против применения силы в международных отношениях. Акты убийства иранских государственных лидеров и атаки по гражданским объектам еще более неприемлемы"
– МИД Китая
В МИД Китая снова отметили важность поиска дипломатических путей выхода из кризиса. В дипведомстве призвали участников конфликта не допустить дальнейшего усугубления ситуации в регионе.